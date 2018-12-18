Bizim Hikaye'de kaza yapan Barış öldü mü? Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 52. yeni bölümünde şok bir gelişme yaşanacak. Filiz'i oyuna getirerek çeşitli belgeler elde eden Nihal, Filiz'i yeniden cezaevine yollayacağını Barış'a söylüyor. Barış'tan her şeyi bırakıp kendisi ve çocuğuyla Amerika'ya gelmesini isteyen Nihal Barış'ın yetişmesi için 20 dakika veriyor. Barış ise Nihal'a yetişmek için arabasıyla giderken kaza geçiriyor. Olay yerine gelen Nihal'e ise polisler arabanın yandığını ve ölen kişinin kimliği tanınmayacak hale geldiğini söylüyor
BİZİM HİKAYE 52.YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken, bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır. Barış’ın hem aileyi, hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken, Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar, Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken, bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölüme, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Filiz'e, Barış'ın yaptığı evlenme teklifi damga vurdu. Nihal ise Filiz'den intikam almak için büyük bir kumpas kurdu. Barış'ın karşısına çıkan Nihal, kendisiyle 3. defa anlaşmalı evlilik yapmasını istedi. Nihal elinde Filiz'i yeniden hapse gönderecek deliller olduğunu söyleyerek 'Ya benimle ve çocuğumuzla birlikte Amerika'ya gideriz. Ya da Filiz'i yeniden cezaevine yollarım' dedi. Barış ise Nihal'in bu restine sert tepki verdi.
Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır. Barış’ın hem aileyi hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum