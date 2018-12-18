Bizim Hikaye'de kaza yapan Barış öldü mü? Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 20 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 52. yeni bölümünde şok bir gelişme yaşanacak. Filiz'i oyuna getirerek çeşitli belgeler elde eden Nihal, Filiz'i yeniden cezaevine yollayacağını Barış'a söylüyor. Barış'tan her şeyi bırakıp kendisi ve çocuğuyla Amerika'ya gelmesini isteyen Nihal Barış'ın yetişmesi için 20 dakika veriyor. Barış ise Nihal'a yetişmek için arabasıyla giderken kaza geçiriyor. Olay yerine gelen Nihal'e ise polisler arabanın yandığını ve ölen kişinin kimliği tanınmayacak hale geldiğini söylüyor

BİZİM HİKAYE 52.YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken, bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır. Barış’ın hem aileyi, hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken, Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar, Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken, bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.