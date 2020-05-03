Bizim İçin Şampiyon konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon hikayesi gerçek mi?

Başrollerinde Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bizim İçin Şampiyon filmi gerçek bir hikayeden esinleniyor. Efsanevi joker Halis Karataş ile Begüm Atman'ın aşkını konu alan filmde Türk Atcılığının önemli ismi olan Özdemir Atman'ın sahip olduğu Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş ile Özdemir Atman'ın kızı Begüöm Atman arasındaki aşk hikayesi konu alınıyor. İşte Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve başrol oyuncuları.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği Şampiyon filminin çekimleri Veli Efendi Hipodramı’nda gerçekleştirildi. İstanbul, Adapazarı, Bursa ve Konya olmak üzere 4 farklı şehirde 50 günde çekilen filmde, Bold Pilot’ı canlandıran atlar, bilgisayar ortamında 2D/3D desteği ile birbirlerine benzetildi.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.