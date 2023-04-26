Bizimkiler dizisinin Nazan'ıydı! Ayşe Kökçü son haliyle görenleri şaşırtıyor! "Yıllar bir şey götürmemiş güzelliğinden"

Türk televizyon tarihinde önemli yer edinen Bizimkiler dizisiyle izleyicilerin kalbinde yer edinmişti. 'Bizimkiler' dizisi başta olmak üzere birçok dizi ve sinema filminde rol alan Kökçü, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

İzleyiciler tarafından oldukça sevilen ve uzunca bir süre devam eden Bizimkiler, 90'lı yılların kült dizilerinden biriydi. Apartman sakinlerinin yaşantısını anlatan dizi büyük ilgi görmüştü.

Dizide Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Usta oyuncu, şimdilerde 68 yaşında. Sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Kökçü, televizyon ekranlarından uzak durmayı tercih ediyor.

Ayşe Kökçü, 7 yıldır yine kendi gibi oyuncu olan Gökhan Mete ile evli. Gökhan Mete, yayınlandığı dönemin en sevilen işlerinden olan Elveda Rumeli'de Kasap Cabbar'ı canlandırmıştı.

İŞTE USTA OYUNCUNUN SON HALİ...





