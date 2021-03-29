Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık, Teşkilat dizisindeki Sermet rolüyle ekranlara döndü! İşte son hali

Ekranların unutulmayan dizilerinden Bizimkiler'de 14 yıl boyunca Ali karakterini canlandıran sevilen oyuncu Atılay Uluışık, ekranlara TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisiyle döndü.

Teşkilat'ta müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'i canlandıran Atılay Uluışık yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.

Ajan Sermet karakteri, yurt dışında operasyon yapan gizli ekibin Ankara'daki özel merkezinde görev yapıyor.



Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Sermet zaman zaman sahadaki operasyonlara da katılıyor.



Bizimkiler'den sonra yurt dışına yerleşen ve oyunculuğa ara veren Atılay Uluışık, son olarak Behzat Ç.'nin Blu TV'de yayınlanan yeni sezonunda savcı rolünü canlandırmıştı.

ATILAY ULUIŞIK'IN HAYAT HİKAYESİ

9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan Atılay Uluışık, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümünde 2000 yılında tamamladı.

Önce TRT 1'de daha sonra Star TV ve Show TV'de 1989-2002 yılları arasında ekranlara gelen 'Bizimkiler' dizisiyle tanındı. 14 yıl süren Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşındaydı. Fakat oyunculuk kariyeri Bizimkiler dizisiyle değil, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçleriyle başladı.