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Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık, Teşkilat dizisindeki Sermet rolüyle ekranlara döndü! İşte son hali

29.03.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Atılay Uluışık, TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat ile ekranlara döndü. Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinde özel ekipte çalışan ajan Sermet rolünü canlandırmaya başladı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık Teşkilat dizisindeki son haliyle ise hayranlarını şaşırttı.

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık, Teşkilat dizisindeki Sermet rolüyle ekranlara döndü! İşte son hali

Ekranların unutulmayan dizilerinden Bizimkiler'de 14 yıl boyunca Ali karakterini canlandıran sevilen oyuncu Atılay Uluışık, ekranlara TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisiyle döndü.

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Teşkilat'ta müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'i canlandıran Atılay Uluışık yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.

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Ajan Sermet karakteri, yurt dışında operasyon yapan gizli ekibin Ankara'daki özel merkezinde görev yapıyor.
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Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Sermet zaman zaman sahadaki operasyonlara da katılıyor.
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Bizimkiler'den sonra yurt dışına yerleşen ve oyunculuğa ara veren Atılay Uluışık, son olarak Behzat Ç.'nin Blu TV'de yayınlanan yeni sezonunda savcı rolünü canlandırmıştı.

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ATILAY ULUIŞIK'IN HAYAT HİKAYESİ

9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan Atılay Uluışık, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümünde 2000 yılında tamamladı.

Önce TRT 1'de daha sonra Star TV ve Show TV'de 1989-2002 yılları arasında ekranlara gelen 'Bizimkiler' dizisiyle tanındı. 14 yıl süren Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşındaydı. Fakat oyunculuk kariyeri Bizimkiler dizisiyle değil, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçleriyle başladı.

Atılay Uluışık, Bizimkiler dizisi başladığı sırada Şehir Tiyatroları'nda da rol almaktaydı. Tiyatroya, Bizimkiler dizisi için istenen çocuk tarif edildiğinde, Uluışık sete çağırıldı ve rol almaya başladı.

DİZİ BİTİNCE YURT DIŞINA YERLEŞTİ

Bizimkiler dizisi bitince askere gitti. Ardından Ukrayna Odessa'daki dayısının yanına giderek kendi işini kurdu. PVC pencere sistemleri üzerine bir fabrikanın işletmecisi oldu. Daha sonra Almanya'ya giderek işlerini burada sürdürdü.

2013-2014 yılları arasında ATV'de yayınlanan Doksanlar dizisinde 'Öğretmen Kemal'i oynadı.

2019 yılında Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.'nin 4. sezonunda Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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