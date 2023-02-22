MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Kenan Işık’a ateş püskürdü! “O gitti biz gene devam ettik”

Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Kenan Işık’a ateş püskürdü! “O gitti biz gene devam ettik”

22.02.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisi oyuncuları arasında yer alan Ayşe Kökçü yıllara meydan okuyor. Sevilen sanatçı 14 yıl boyunca ekrana gelen dizide Nazan karakterine hayat veriyordu. Armağan Çağlayan’a konuk olan Ayşe Kökçü, Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile hafızalara kazınan ünlü isim Kenan Işık ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Kenan Işık’a ateş püskürdü! “O gitti biz gene devam ettik”

Bizimkiler, Yalancı Yarim, Ah Nerede, Kardeş Payı dizileri ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ayşe Kökçü, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. 14 yıl boyunca ekrana gelen Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında olan Bizimkiler’de Nazan karakterine hayat veren ünlü isim ses getiren açıklamalar yaptı.

bizimkiler

“İLK ZAMANLARDA TUTMADI”

Bizimkiler dizisi ile ilgili açıklama yapan Ayşe Kökçü “Dizi inanılmaz bir yere çıktı. İlk zamanlarında hiç tutmadı hatta karikatürler vardı. Sonra dizide büyük bir patlama oldu. En son Show TV'deyken kalktı. Bu reytingler ile baş edemedi” dedi.

“BANA ROL VERİLMEDİ”

Usta oyuncuya “Şehir Tiyatroları’nı bir dönem yöneten Kenan Işık bazı kişisel ilişkileri nedeniyle bana iyi roller vermedi” cümlesinin hatırlatılması üzerine şaşırtan itiraflarda bulundu.

armağan

Kökçü açıklamasına “Gencay Hanım Kenan Işık'tan daha önce Genel Sanat Yönetmeni’ydi. Sonra Kenan Işık geldi ve 9 sene gibi bir süre içerisinde bana rol verilmedi. Ben sadece Lüküs Hayat oynadım. Benim yaşımın en verimli zamanlarıydı onlar. Öyle yaptı Kenan, niyeyse onu da bilemedim. Allah şifa versin. Böyle bir şey yaşadık. Ama önemli değil” cümleleri ile devam etti.

“ŞOV DEVAM EDİYOR”

Ayşe Kökçü, “O gitti biz gene işimize devam ettik. Kim gelip kim giderse şov devam ediyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isme tepki gösterdi! 'Psikolojiler altüst olmuşken...'Ünlü isme tepki gösterdi! 'Psikolojiler altüst olmuşken...'
Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."
Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmediLütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Kökçü Kenan Işık bizimkiler Oyuncu Armağan Çağlayan karakteri

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"

Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler! Her yerde o ayakkabıyı arıyorlar

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler! Her yerde o ayakkabıyı arıyorlar

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.