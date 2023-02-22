Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü Kenan Işık’a ateş püskürdü! “O gitti biz gene devam ettik”

Bizimkiler, Yalancı Yarim, Ah Nerede, Kardeş Payı dizileri ile hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ayşe Kökçü, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. 14 yıl boyunca ekrana gelen Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında olan Bizimkiler’de Nazan karakterine hayat veren ünlü isim ses getiren açıklamalar yaptı.

“İLK ZAMANLARDA TUTMADI”

Bizimkiler dizisi ile ilgili açıklama yapan Ayşe Kökçü “Dizi inanılmaz bir yere çıktı. İlk zamanlarında hiç tutmadı hatta karikatürler vardı. Sonra dizide büyük bir patlama oldu. En son Show TV'deyken kalktı. Bu reytingler ile baş edemedi” dedi.

“BANA ROL VERİLMEDİ”

Usta oyuncuya “Şehir Tiyatroları’nı bir dönem yöneten Kenan Işık bazı kişisel ilişkileri nedeniyle bana iyi roller vermedi” cümlesinin hatırlatılması üzerine şaşırtan itiraflarda bulundu.

Kökçü açıklamasına “Gencay Hanım Kenan Işık'tan daha önce Genel Sanat Yönetmeni’ydi. Sonra Kenan Işık geldi ve 9 sene gibi bir süre içerisinde bana rol verilmedi. Ben sadece Lüküs Hayat oynadım. Benim yaşımın en verimli zamanlarıydı onlar. Öyle yaptı Kenan, niyeyse onu da bilemedim. Allah şifa versin. Böyle bir şey yaşadık. Ama önemli değil” cümleleri ile devam etti.

“ŞOV DEVAM EDİYOR”

Ayşe Kökçü, “O gitti biz gene işimize devam ettik. Kim gelip kim giderse şov devam ediyor” dedi.

