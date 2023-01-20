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Bizimkiler ve Perihan Abla dizilerinin usta yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti

20.01.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler ve Perihan Abla dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden usta yönetmenin cenazesinin yarın Kartal Soğanlı Safa Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Bizimkiler ve Perihan Abla dizilerinin usta yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti

"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerine imza atan usta yönetmen Yalçın Yelence, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda uyutulduğu öğrenilen Yalçın Yelence, bugün hayatını kaybetti.

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YALÇIN YELENCE KİMDİR?

Ankara'da 1954'te doğan Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Usta yönetmen, 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı.

TRT'nin ilk dış yapımı olan, "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, "Perihan Abla", "Bizimkiler", "Yarı Şaka Yarı Ciddi" ve "Yazlıkçılar" gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında "Babba", "Memleket Hikayeleri: Eminem", "Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım", "Operasyon Cennet", "Mavi Kolye", "Aşk Meydan Savaşı", "Kibar Ana", "Mihriban", "Duruşma", "Oğlum Adam Olacak" adlı dizi ve filmler de yer alıyor. (DHA)

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