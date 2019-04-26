MAGAZİN

Blake Lively’den şaşırtan kırmızı halı itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kırmızı halı şıklığıyla tanınan Blake Lively, kariyerinin ilk başlarında kırmızı halı için seçtiği kıyafetlerle ilgili yalan söylediğini itiraf etti.

Blake Lively’den şaşırtan kırmızı halı itirafı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Blake Lively, kariyerinin başlarında, kırmızı halıda giydiği kıyafetler hakkında yalan söylediğini yıllar sonra itiraf etti.

Ünlü oyuncu, kırmızı halıda ucuz giysi markası Forever 21’den kıyafet giymesine rağmen, sorulduğunda kıyafetini ‘vintage’ olarak adlandırdığını söyledi.

Katıldığı bir televizyon söyleşisinde konuşan 31 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Çok uzun süre Forever 21 kıyafetleri giydim. Sonra kıyafetlerimin vintage olduğunu söylemeye başladım, çünkü kıyafetlerimden utanıyordum. Oyuncu olmamın sebeplerinden biri, doğal olarak çok utangaç olmam, bu yüzden giyinmek ve başkası gibi davranmak beni özgürleştiriyor” dedi.

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Kariyerinin ilk yıllarından ucuza giyindiğini itiraf eden Lively, ilerleyen zamanlarda kırmızı halı stiliyle her zaman beğeni topladı.

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