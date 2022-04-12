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Blatter ile Platini haziranda hakim karşısına çıkacak

12.04.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de açılan davanın ilk duruşması 8 Haziran'da yapılacak.

Blatter ile Platini haziranda hakim karşısına çıkacak

İsviçre Federal Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, 8-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek duruşmalar, üç yargıçtan oluşan bir heyet önünde görülecek.

Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi 2021'in kasım ayında kabul edilmişti.

İki eski futbol adamı, dolandırıcılık ve başka suçlarla yargılanacak. 86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 66 yaşındaki Platini'ye ise dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak" suçlamaları yöneltiliyor.

2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

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