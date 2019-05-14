Blender'dan geçirmemeniz gereken 10 yiyecek

Mutfakta işimizi kolaylaştıran karıştırıcılar ne yazık ki her yiyeceğin parçalanması için uygun değiller. İşte blender'dan geçirilmemesi gereken 10 yiyecek;

Yeşillikler



Lif bakımından son derece zengin olan bu yeşil yapraklı sebzeler, sağlığımız için son derece yararlı. Ancak bu yapraklar blender'ın ya robotların motor çanağını kahverengiye çevirebilir. Diğer bir etki de bu sebzelerin hızlı bıçak darbeleri alması sonucu vitamin kaybına uğramasıdır. Eğer illa ki karıştırıcıdan geçireceğim derseniz de bunun için yeşillikleri parçalamadan önce 10 dakika derin dondurucuda bekletin. Böylelikle karıştırıcı bıçağına zarar vermemiş olacaksınız.

Bazı yüksek lifli gıdalar



Yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi lif oranı yüksek gıdalar da karıştırıcılarda parçalandığında vitamin ve mineral kaybı yaşar. En iyisi onları çok fazla parçalamadan tüketmek.

Dondurulmuş meyveler

Dondurulmuş meyveler, karıştırma bıçaklarının çatlamasına ya da kırılmasına neden olabilir. Donmuş meyveleri karıştırıcıdan geçirmeden önce buzlarının çözülmesini bekleyin.

Fındık

Fındık, kahve çekirdekleri vb. gıdalar, sadece bıçak değil karıştırıcıların motoruna bile zarar verebilir. Blender bıçağı, son derece sert olan bu besinleri parçalamak için zorlanabilir ve sonucunda karıştırıcıların motorları hasar görebilir.