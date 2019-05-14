Blender'dan geçirmemeniz gereken 10 yiyecek

Mutfakta işimizi kolaylaştıran karıştırıcılar ne yazık ki her yiyeceğin parçalanması için uygun değiller. İşte blender'dan geçirilmemesi gereken 10 yiyecek;
Lif bakımından son derece zengin olan bu yeşil yapraklı sebzeler, sağlığımız için son derece yararlı. Ancak bu yapraklar blender'ın ya robotların motor çanağını kahverengiye çevirebilir. Diğer bir etki de bu sebzelerin hızlı bıçak darbeleri alması sonucu vitamin kaybına uğramasıdır. Eğer illa ki karıştırıcıdan geçireceğim derseniz de bunun için yeşillikleri parçalamadan önce 10 dakika derin dondurucuda bekletin. Böylelikle karıştırıcı bıçağına zarar vermemiş olacaksınız.
Yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi lif oranı yüksek gıdalar da karıştırıcılarda parçalandığında vitamin ve mineral kaybı yaşar. En iyisi onları çok fazla parçalamadan tüketmek.
Dondurulmuş meyveler, karıştırma bıçaklarının çatlamasına ya da kırılmasına neden olabilir. Donmuş meyveleri karıştırıcıdan geçirmeden önce buzlarının çözülmesini bekleyin.
Fındık, kahve çekirdekleri vb. gıdalar, sadece bıçak değil karıştırıcıların motoruna bile zarar verebilir. Blender bıçağı, son derece sert olan bu besinleri parçalamak için zorlanabilir ve sonucunda karıştırıcıların motorları hasar görebilir.
Yoğun aromaya sahip olan yiyecekler (örneğin sarımsak), karıştırıcılarda parçalandığında koku bırakır. Evet, yıkasanız bile bu koku uzun bir süre kalacaktır. Karıştırıcıya koyacağınız bir sonraki malzeme de bu kokudan nasibini alabilir, aman dikkat.
Karıştırıcıya koyduğunuz et ürünlerinde kemik olmamasına dikkat edin. Bu hata çok yapılası gibi durmuyor ancak mutfakta profesyonel olmayanlar bu hataya düşebilir, sonucunda da karıştırıcınızın bıçağına veda etmek zorunda kalabilirsiniz.
Karıştırıcıya koyduğunuz etler için mutfak şefleri, etin dokusunun bebek mamasına döndüğü söylüyorlar. Eti çok daha lezzetli bir şekilde tüketmek için onları karıştırıcıya koymaktan vazgeçin.
Kuru domateslerin deri gibi dokuları blender'da sıkışmaya neden olabilir. Bu yüzden öncesinde onları yumuşatmaya ihtiyacınız var. Kuru domatesleri karıştırıcıdan geçirmeden önce yaklaşık 5 dakika su dolu bir kase içinde bekletin.
Profesyonel şefler, nişastalı yapıya sahip olan patatesin parçalandıktan sonra ağızda hoş olmayan tat bırakacaklarını söylüyorlar.
Lifli yapısı blender'da onların parçalanmasına izin vermeyecek, ve iplil iplik bir görüntüye neden olmasını sağlayacaktır. Onları bu şekilde tüketmek lezzet vermez. Zencefilin doğranması en sağlıklı olanıdır.
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