Blöf nasıl oynanır? Bilmeniz gereken kurallar ve taktikler

Blöf, en az bir deste ve üç kişiyle oynanır. Eğer 5 ya da daha fazla kişiyle oynanacaksa, deste sayısının artırılması gerekir. Bu oyunun temel amacı, eldeki kartları diğer oyunculardan önce bitirmektir.
Kartlar iyice karıştırıldıktan sonra herkese 13 adet gelecek şekilde dağıtılır. Kartların birer, dörder veya farklı biçimlerde dağıtılmasında sakınca olmaz. Eğer kişi sayısından dolayı herkese eşit kart dağıtılamıyorsa, elinde en çok kart bulunduran kişi oyunu başlatır. Herkeste eşit kart varsa kartları dağıtan kişinin sağındaki, oyunu başlatır. Oyun, saat yönünün tersine doğru döner.
Elindeki kartı herkesten önce bitiren kişi eli kazanır ve bir puan alır. Oyunun başlangıcında belirlenen puan sayısına ilk ulaşan oyunu kazanmış olur.
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