Blöf nasıl oynanır? Bilmeniz gereken kurallar ve taktikler

Blöf, son derece basit kuralları olan oldukça eğlenceli bir oyun. Blöfte şanslılardan ziyade yetenekli oyuncular olanlar ön plana çıkıyor. Bu oyunda gözlem ve psikolojik analiz gibi kişisel beceriler, şans faktöründen daha önemli. Peki, blöf nasıl oynanır ve kuralları nedir? Blöf oynamak için bilinmesi gerekenlere ve blöf taktiklerine birlikte göz atalım.

Blöf Nasıl Oynanır? Kuralları Nedir?

Blöf, en az bir deste ve üç kişiyle oynanır. Eğer 5 ya da daha fazla kişiyle oynanacaksa, deste sayısının artırılması gerekir. Bu oyunun temel amacı, eldeki kartları diğer oyunculardan önce bitirmektir.

Kartların Dağıtılışı ve Oyunun Başlangıcı

Kartlar iyice karıştırıldıktan sonra herkese 13 adet gelecek şekilde dağıtılır. Kartların birer, dörder veya farklı biçimlerde dağıtılmasında sakınca olmaz. Eğer kişi sayısından dolayı herkese eşit kart dağıtılamıyorsa, elinde en çok kart bulunduran kişi oyunu başlatır. Herkeste eşit kart varsa kartları dağıtan kişinin sağındaki, oyunu başlatır. Oyun, saat yönünün tersine doğru döner.

Oynanış ve Kurallar