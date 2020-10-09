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Blöf nasıl oynanır? Bilmeniz gereken kurallar ve taktikler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Blöf, iskambil tutkunları için vazgeçilmez oyunlardan birisi. Bu oyun, adından da anlaşıldığı gibi blöf yapmak üzerine kurulu. Eğer bu oyunda başarılı olmak istiyorsanız son derece dikkatli ve ikna edici olmalısınız. Tabii rakiplerinizi de iyi gözlemlemeniz gerekir. Peki, blöf nasıl oynanır, kuralları nedir, nelere dikkat edilmeli? İşte blöf oyununa dair tüm detaylar...

Blöf nasıl oynanır? Bilmeniz gereken kurallar ve taktikler

İçindekiler

  • Blöf, son derece basit kuralları olan oldukça eğlenceli bir oyun. Blöfte şanslılardan ziyade yetenekli oyuncular olanlar ön plana çıkıyor. Bu oyunda gözlem ve psikolojik analiz gibi kişisel beceriler, şans faktöründen daha önemli. Peki, blöf nasıl oynanır ve kuralları nedir? Blöf oynamak için bilinmesi gerekenlere ve blöf taktiklerine birlikte göz atalım. Blöf Nasıl Oynanır? Kuralları Nedir?
  • Yeterli oyuncu sayısına ulaşamayan iskambil severler, blöf nasıl oynanır 3 kişi sorusunun yanıtını arıyor. 3 kişilik oyunda blöf kuralları tamamen aynıdır. Kartlar herkese mümkün olduğunca eşit gelecek şekilde dağıtılır. 3 kişilik oyunda, oyuncuların ellerinde daha çok kağıt olduğu için rakiplerinin blöf yapıp yapmadıklarını anlamak kolaylaşmış olur. Blöf Taktikleri

Blöf, son derece basit kuralları olan oldukça eğlenceli bir oyun. Blöfte şanslılardan ziyade yetenekli oyuncular olanlar ön plana çıkıyor. Bu oyunda gözlem ve psikolojik analiz gibi kişisel beceriler, şans faktöründen daha önemli. Peki, blöf nasıl oynanır ve kuralları nedir? Blöf oynamak için bilinmesi gerekenlere ve blöf taktiklerine birlikte göz atalım.
Blöf Nasıl Oynanır? Kuralları Nedir?

Blöf, en az bir deste ve üç kişiyle oynanır. Eğer 5 ya da daha fazla kişiyle oynanacaksa, deste sayısının artırılması gerekir. Bu oyunun temel amacı, eldeki kartları diğer oyunculardan önce bitirmektir.

Kartların Dağıtılışı ve Oyunun Başlangıcı

Kartlar iyice karıştırıldıktan sonra herkese 13 adet gelecek şekilde dağıtılır. Kartların birer, dörder veya farklı biçimlerde dağıtılmasında sakınca olmaz. Eğer kişi sayısından dolayı herkese eşit kart dağıtılamıyorsa, elinde en çok kart bulunduran kişi oyunu başlatır. Herkeste eşit kart varsa kartları dağıtan kişinin sağındaki, oyunu başlatır. Oyun, saat yönünün tersine doğru döner.

Oynanış ve Kurallar

  • Oyunu başlatan kişi, elindeki kartlardan bir tanesini ya da bir kısmını masaya kapalı şekilde koyar. Bu esnada kaç adet ve hangi kartı koyduğunu da belirtmesi gerekir. Örneğin, ''2 papaz'' der. Burada gerçekten iki papaz koyup koymayacağına kendisi karar verir. Ancak ortaya konulan kağıdın aynı sayı veya türden olması kuraldır.
  • Sıra, oyuncunun sağındakine geçer. Bu kişinin üç seçeneği vardır. Pas geçebilir, kendisi de ortaya kart koyabilir ya da ''blöf'' diyerek ortadaki kartları açabilir. Eğer blöf deyip kartları açar ve kartlar gerçekten 2 papazsa bu kartları kendisi alır. Eğer blöfse, oyunu başlatan kişiye kartlarını geri verir ve sıra, blöfü ortaya çıkaran kişiye geçer.
  • Eğer oyunda blöf açılmayıp papazdan devam edilirse, birisi blöf açana kadar aynı şekilde devam edilir. Son kez pas diyen kişiye tekrar sıra döndüğünde, bu kişi yeniden masaya kağıt koyar. Oyun bu şekilde devam eder.

    Hesaplama ve Oyun Sonu

    Elindeki kartı herkesten önce bitiren kişi eli kazanır ve bir puan alır. Oyunun başlangıcında belirlenen puan sayısına ilk ulaşan oyunu kazanmış olur.

    3 Kişilik Blöf Oyunu

    Yeterli oyuncu sayısına ulaşamayan iskambil severler, blöf nasıl oynanır 3 kişi sorusunun yanıtını arıyor. 3 kişilik oyunda blöf kuralları tamamen aynıdır. Kartlar herkese mümkün olduğunca eşit gelecek şekilde dağıtılır. 3 kişilik oyunda, oyuncuların ellerinde daha çok kağıt olduğu için rakiplerinin blöf yapıp yapmadıklarını anlamak kolaylaşmış olur.
    Blöf Taktikleri

  • Eğer birisi 4'ten fazla kartı aynı anda masaya koyarsa blöf yaptığı belli olur. Oyunda her sayı ve türden toplan 4 adet kağıt bulunur.
  • Yerde hiç kağıt yokken oyunu siz başlatıyorsanız, blöfle başlamak daha mantıklı. Sonuçta blöfünüz ortaya çıkarsa kaybedeceğiniz tek şey sıranız olur.
  • Eğer masaya birden fazla kağıdı blöf olarak koyacaksanız, bu kartlar arasında söylediğiniz kağıtlar olmamalı. Bu şekilde, el tekrar dönerse gerçek kağıtları atıp oyunu devam ettirmek için fırsatınız olur.
  • Elinizde az kağıt kalmamasına özen gösterin. Böyle bir durumda rakipleriniz sizin bitmenize izin vermemek için blöf diyeceklerdir. Elinizde 4'lü seri varsa bunları oyun sonuna saklayın ki bitmeye yaklaştığınız belli olmasın.
  • Blöf yapacağınız zaman, ortada az kağıt varken yapmaya özen gösterin. Elinizde birkaç kağıt fazla olması sizi geriye düşürmez, aksine yeni el başladığında masaya kart koymak için daha fazla seçeneğiniz olur.
  • Bu oyunda blöf yapmak kadar, rakipleriniz blöflerini ortaya çıkarmak da önemli. Diğer oyuncuların yüz ifadelerini kontrol ederek yalancı rakibinizi ortaya çıkarabilirsiniz!
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