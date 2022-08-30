YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek

BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek

30.08.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM ve Pakistan, muson yağmurlarından etkilenenler için 160 milyon dolar acil fon isteyecek

İSLAMABAD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan, bu ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.

14 Haziran'dan bu yana etkili olan ve 1136 kişinin ölümüne neden olan muson yağmurlarının yol açtığı felaket nedeniyle BM ve Pakistan, acil fon başvurusu yapacaklarını duyurdu.

BM ve Pakistan'ın acil fondan talep edeceği miktarın 160 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bu arada, Pakistanlı üst düzey yetkililer, ülkede yaşanan felaketin ekonomik boyutunun 10 milyar dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışlardan nasibini alan birçok bölgenin hala sular altında olduğu ülkede, selden etkilenenlerin yüksek alanlarda kurulan çadırlara tahliyesi sürüyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda 1136 kişinin hayatını kaybettiğini, 1634 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

- Uluslararası yardımlar

Yaşanan felaket nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beş uçak Pakistan'a hareket etmişti.

Şiddetli yağışlardan etkilenenler için Avrupa Birliği 350 bin dolar, ABD ise 100 bin dolar destek sağlayacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Pakistan ekonomisine destek amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ekonomik dar boğazda olan Pakistan'da olağan dışı yağmur, İslamabad yönetimini selden etkilenen binlerce kişi için uluslararası yardım aramaya itti. İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaynakların kısıtlı oluşuna ve bu açığı kapatmak için ulusal ve uluslararası partnerlerin desteğinin önemine dikkati çekmişti.

Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010'da İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan felakette 20 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktıSinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
Anahtar Kelimeler:
Pakistan birleşmiş milletler

Ankara Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:32
Yatsı
20:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.