BMW ve Mercedes-Benz ortaklığa gidiyor

Gerçi her iki Alman premium otomobil üreticisi de bu rekabetten son derece keyif alıyordu. Bunu Mercedes-Benz’in 2016’da BMW’nin 100. yılını kutlamak için yayımladığı reklam filminde yer alan ve “100 yıllık rekabet için teşekkür ederiz. Sensiz geçen 30 yıl biraz sıkıcıydı” anlamına gelen “Danke für 100 jahre wettbewerb. Die 30 jahre zuvor waren doch ein bisschen öde” ifadesinden de çok net anlıyoruz. Tabii dostluk başka, alışveriş başka. BMW ve Mercedes-Benz’in yani Daimler AG’nin ortaklık yaparak güçlerini birleştirmek istemelerinin sebebi de başka. Otomotiv sektöründe her geçen gün daha artan maliyetler birçok otomotiv devi gibi bu ikilinin de belini büktü. Onlarda sırt sırta vererek sektörün sancılı bir dönüşüm sürecinden geçtiği bu zorlu dönemi atlamak istedi.
Alman premium otomobil üreticileri bir süre önce otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesi hususunda Ar-Ge ve diğer birtakım maliyetleri paylaşmayı içeren bir anlaşma imzaladı. Daha sonra ise bu iş birliğini gelişmiş sürücü destek sistemleri ve mobilite hizmetlerinin geliştirilmesini de kapsayacak şekilde genişlettiler. Şimdilerde ise başka alanlarda iş birliğine doğru gidiyorlar. Yalnız burada çok daha büyük bir iş birliğinden bahsediyoruz. Örneğin birlikte otomobil üretmek gibi.
Almanya’nın en çok aboneye sahip olan ulusal gazetesi Sueddeutsche Zeitung, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haber ile BMW ve Mercedes-Benz’in gelecek modellerde kullanılmak üzere bazı ortak platformların geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunduklarını bildirdi. Alman gazetesi öncelikle elektrikli otomobiller daha sonra geleneksel güç aktarma sistemlerini kullanan kompakt ve orta ölçekli otomobillerde yapılacak bu iş birliğinde Ar-Ge ve mühendislik maliyetlerinin paylaşılacağını açıkladı.
Sueddeutsche Zeitung, haberinin devamında şirketlerin bu potansiyel iş birliğinde karşılıklı olarak 7 ila 8 milyar avro tasarruf sağlayacağını, projeye daha fazla aracın dahil edilmesi durumunda ise bu rakamların çok daha yüksek olacağını ifade etti. Buna karşın devam eden ikili görüşmelerin bazı görüş ayrılıkları nedeniyle 16 milyar avroyu yakmak pahasına bitebileceğini belirtti.
Bu kritik konu hakkında ne BMW ne de Mercedes-Benz cephesinden henüz bir açıklama gelmezken görüşmelerin uzaması her iki otomobil üreticisinin de müzakerelerde kazan-kazan yaklaşımı sergilemesine bağlanıyor. Bu nedenle Alman ikilisi her açıdan alternatifsiz bir iş birliği yakalayana kadar görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Bakalım anlaşabilecekler mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.
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