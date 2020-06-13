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Boateng maç sonu özür diledi! "Beşiktaş formasını yere atmam"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.06.2020 23:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta formayı yere attığı yönünde eleştiriler yapılan Boateng'den açıklama geldi.

Boateng maç sonu özür diledi! "Beşiktaş formasını yere atmam"

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçta oyundan alınırken formayı sinirle yere attığı yönünde verilen tepkilere cevap verdi.

Formayı malzemeciye vermeye çalıştığını kaydeden Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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