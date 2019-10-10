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Böbrekleri temizleyen kür tarifi, Böbrekleri temizleyen besinler nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Böbrek rahatsızlıkları sinsi sinsi ilerler ve ne yazık ki gelişim aşamasında sinyal vermezler. Böbrek sağlığını korumak için de sağlıklı beslenmek önem taşır. Doğanın bizlere sunduğu şifalı besinler, bitkiler ise böbrekleri temizlemeye, vücuttaki toksinleri atmanıza yardımcı olur. Böbrekleri temizleyen kür ve böbrek sağlığını koruyan besinleri diyetinize dahil ederek sağlıklı bir şekilde yaşayabilirsiniz...

Böbrekleri temizleyen kür tarifi, Böbrekleri temizleyen besinler nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam için beslenme şekli oldukça önemli. Doğanın bizlere sunduğu şifalı besinler sayesinde evde doğal tedavi yöntemlerinizi gerçekleştirmek mümkün. Bazı bitkisel karışımlar sayesinde vücuttaki toksinlerden arınabilir, böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

BÖBREKLERİ TEMİZLEYEN KÜR

Isırgan otu çayı kürü
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İki bardak suyu kaynatın ve ardından bir yemek kaşığı ısırgan otunu kaynayan suyun içine ilave edin. Çayı 5 dakika demlendirin. Hazırladığınız çayı sabah ve akşam bir bardak tüketin. Isırgan otu çayı sayesinde böbrek iltihabından kurtulabilirsiniz.

BÖBREKLERİ TEMİZLEYEN 10 BESİN

ELMA:

Lif bakımından zengin olan elma, böbrek sağlığını koruyor ve idrar problemlerine karşı iyi geliyor.

BAL KABAĞI
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Bal kabağının tam da mevsimi. Bal kabağı, böbrek taşlarının kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlar ve böbrekleri temizler.

AYRIK OTU:
Ayrık otu, vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

MAYDANOZ SUYU
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Maydanoz suyu, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Böbrekleri ve idrar yollarını temizler. Vücuda enerji verir.

MÜRDÜM ERİĞİ
Mürdüm eriği, A, B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Mürdüm eriği, böbrekleri temizler, üstelik kalp ve kolesterol rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.

PİRİNÇ
Pirinç lapası, hastalık boyunca kaybedilen kalorilerin yerine konmasını ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir yere sahiptir.

YOĞURT

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Kefir, yoğurt gibi probiyotik ürünler, böbrek sağlığı açısından son derece değerlidir. Yoğurt, vücuttaki iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur.


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