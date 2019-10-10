Böbrekleri temizleyen kür tarifi, Böbrekleri temizleyen besinler nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam için beslenme şekli oldukça önemli. Doğanın bizlere sunduğu şifalı besinler sayesinde evde doğal tedavi yöntemlerinizi gerçekleştirmek mümkün. Bazı bitkisel karışımlar sayesinde vücuttaki toksinlerden arınabilir, böbrek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

BÖBREKLERİ TEMİZLEYEN KÜR

Isırgan otu çayı kürü



İki bardak suyu kaynatın ve ardından bir yemek kaşığı ısırgan otunu kaynayan suyun içine ilave edin. Çayı 5 dakika demlendirin. Hazırladığınız çayı sabah ve akşam bir bardak tüketin. Isırgan otu çayı sayesinde böbrek iltihabından kurtulabilirsiniz.

BÖBREKLERİ TEMİZLEYEN 10 BESİN

ELMA:

Lif bakımından zengin olan elma, böbrek sağlığını koruyor ve idrar problemlerine karşı iyi geliyor.

BAL KABAĞI



Bal kabağının tam da mevsimi. Bal kabağı, böbrek taşlarının kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlar ve böbrekleri temizler.

AYRIK OTU:

Ayrık otu, vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

MAYDANOZ SUYU



Maydanoz suyu, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Böbrekleri ve idrar yollarını temizler. Vücuda enerji verir.