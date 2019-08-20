Böceklere fısıldayan çocuk sosyal medyanın gündeminde! Türk Steve Irwin olmaya aday

En imkanlarıyla çektiği videolarla, açtığı kanalda sürüngenler, böcekler ve diğer birçok korkutucu canlı ile ilgili bilgiler veren, samimi tavırlarına ek olarak hayvan sevgisiyle izleyenlerin içini ısıtan Mehmet Kanur, adlı çocuk Ekşi Sözlük adlı platformda adından söz ettirmeye başlayınca bir anda çoğu kişinin ilgisini çeken isim oldu.

TÜRK STEVE IRWİN

Hayvan ve doğa sevgisiyle çoğu kişiye örnek olan yaptığı videolarla birçok yararlı bilgi veren YouTuber Mehmet Kanur adlı çocuk şimdiden Türk Steve Irwin olarak adlandırılmaya başlandı. Böceklere fısıldayan çocuk, böcek çocuk gibi isimlerinde verildiği genç hayvan sever, yakın zamanda Instagram hesabı da açacağını duyurdu.

'BEN HAYVANLARLA İLGİLİ VİDEO ÇEKİYORUM'

Günden güne takipçisi artan ve bilgisi, diksiyonu ve sıcaklığı ile kendisine hayran bırakan böceklere fısıldayan çocuk Mehmet Kanur çoğu kişinin içindeki keşfetme arzusunu tetiklerken şimdiden birçok kişinin gönlünü kazandı. Hem özgün içerikleri hem de bilime ve doğaya tutkunluğuyla dikkatleri üzerine çeken ve YouTube kanal açıklamasında masumca "Arkadaşlar ben hayvanlarla ilgili video çekiyorum isteyen kişiler kanalıma abone olabilir." ifadelerine yer veren bu genç YouTuber'ın umarız yolu açık olur.

