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Bodrum açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botu durdurarak 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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