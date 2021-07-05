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Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.07.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

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