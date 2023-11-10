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Bodrum açıklarında lastik bottaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 göçmen yakalandı

10.11.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir gurup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 87 göçmeni kurtardı.

Öte yandan Bodrum açıklarında görevli sahil güvenlik botları ve radarı tarafından farklı zamanlarda düzensiz göçmenlerin lastik botlarla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Lastik botlardaki 51 yabancı uyruklu, bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Bodrum Yunanistan sahil güvenlik göçmen

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