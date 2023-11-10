Bodrum Belediye Başkanı Aras, kaçak yapı alanlarını inceledi

Aras, bölgedeki yapı sahiplerine bölgede imar izninin bulunmadığını, bu nedenle inşaat yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele ettiklerini ve yüzlerce kaçak binaya da işlem yaptıklarını anlatan Aras, "Buradaki kaçak yapılara da işlem yapıldı. Arkadaşlarımız zaman zaman gelecek ve burada işlemlerine devam edecek. Daha sonra da yıkım işlemleri gerçekleşecek. Sadece burada değil Bodrum'un birçok bölgesinde tespit edilen kaçak yapılara işlemler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek." diye konuştu.

Başkan Aras ile alanda toplanan ve yapıların yıkılmasını istemeyen bina sahipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polisin güvenlik tedbiri aldığı bölgede, Aras'a çok sayıda zabıta ekibi ve belediyenin ilgili birim sorumluları eşlik etti.

Ahmet Aras, incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

