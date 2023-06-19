Bodrum Belediyesi’nden ’Babalar Kampı’

Cumartesi günü başlayan kamp etkinliğine 27 baba ve 32 çocuk katılırken çocuklar babalarıyla baş başa aktif zaman geçirdi.

Etkinlik başında çocuklar babalarıyla birlikte çadırlarını kurduktan sonra parkta bulunan yörük çadırında bir araya geldi. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı kamp etkinliklerinde yarışmalar da düzenlenirken koordinasyon, konsantrasyon, odaklanma, zamanlama, iletişim gerektiren ve ekip ruhunu güçlendiren oyunlar oynandı. Babalar ve çocuklar bilye, denge oyunları, kelime avı gibi oyunlar ile eğlenirken A4 kağıtlardan en yüksek kuleyi yapmak için yarışan takımlar renkli görüntüler oluşturdu. Oyunların ardından akşam yemeğinde Etrim’deki Bodrum Belediye AŞ Bodrum Çiftliği’nde bir araya gelen Babalar Kampı katılımcıları, akşam yemeğinin ardından açık hava sinema keyfi ile günü tamamladı.

Kampın ikinci gününe Etrim Kale Dağı eteklerinde yürüyüş ile başlayan kamp katılımcıları, denge ve konsantrasyona yönelik takım oyunlarına devam etti. Çocuklar ve babalar, daha sonra çiçek dikim etkinliğine de katıldı. Günün son etkinliğinde ise katılımcılar, su oyunları oynarken kendilerine dağıtılan su tabancaları ile su savaşı yaparken çocuklar kadar babalar da büyük heyecan yaşadı.

Kampı ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarken Garaova Tarım Park Projesinin nasıl başladığını anlattığı konuşmasında, “Bodrum hep deniz, kum, güneş olarak biliniyor ancak Bodrum’un farklı bir yönü daha olduğunu tanıtmak amacıyla Garaova bölgesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Burada da Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğrencileri 5’er günlük süreçlerde tarım kampında ağırlıyoruz. Seracılık, bitki üretim, hayvansal üretim, organik tarım, tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği gibi birçok konuda kendi ziraat mühendislerimizce teorik ve pratik eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak iklim değişikliği ve farklı faktörlerden etkilenen tarımın önemine dikkat çekme çalışmalara devam edeceklerini belirten Yılmaz, kamp katılımcılarına teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

