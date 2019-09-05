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Bodrum'da oltaya vantuz balığı takıldı

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YAŞAM  | 05.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçının oltasına, yarım metrelik vantuz balığı takıldı.

Bitez sahilinde botla sırtı yöntemi ile balık avlamaya çıkan amatör balıkçı Mesut Filiz'in oltasına bir balık takıldı.

Balığı bota çeken Filiz, daha önce hiç görmediği bir balıkla karşılaşınca şaşırdı. Daha sonra balığın, cansız ya da canlı tüm yüzeylere yapışabilen vantuz balığı olduğu anlaşıldı.

BODRUM'DA OLTAYA TAKILMASI ŞAŞIRTTI

Başının üzerinde bulunan vantuzlarla köpek balığı, balina, kaplumbağa, kılıç balığı ve gemilere yapışarak uzun mesafeleri alabilen balığın, Bodrum'da oltaya takılması şaşkınlığa neden oldu.

Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını, ilk kez böyle bir balığa rastladığını söyledi.

Balığı daha önce belgeselde gördüğünü belirten Filiz, "Çok belgesel seyrettiğim için bu balığın köpek balıkları ve büyük kaplumbağaların altında gezdiğini biliyorum. Onlardan beslenen bir balık. Ama ilginç olan ise üç metrelik bir suda böyle bir balığın gezmesi. Bence iklim değişikliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
bodrum vantuz balığı

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