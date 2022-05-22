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Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

22.05.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Kate Moss tatil için Bodrum'a geldi. İddialara göre ünlü model artan fiyatları görünce bir hayli şaşırdı. Son olarak lahmacunun 195 TL olduğunu fark eden Kate Moss, ekibinden gittiği lokantaları araştırmasını istedi.

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Her yıl olduğu gibi Türkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa giren 47 yaşındaki Kate Moss güneşlenirken görüntülenmişti. Görüntülendiğini fark eden ünlü manken fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşlarından yardım istemişti.

Kate Moss, Bodrum'da yıllar önce pidecide 7 bin TL ödeyince olay olmuştu, ünlü model bu sefer tedbiri elden bırakmadı. Takvim'in iddiasına göre; ünlü model 100 milyon dolarlık servetine rağmen fiyatları incelemeye aldı.

Kate Moss Bodrum'da bikinili görüntülendiKate Moss Bodrum'da bikinili görüntülendi

Kate Moss 195 TL’lik lahmacunu görünce şoka uğradı! Yardımcısına akşam gideceği mekanların menü fiyatlarını çıkartan Moss, bu kez kazıklanmak istemiyormuş...

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Kate Moss
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