SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Bodrum FK’da Jose Morais dönemi başladı

Bodrum FK’da Jose Morais dönemi başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2025 23:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Bodrum FK’da teknik direktörlük görevine Portekizli deneyimli çalıştırıcı Jose Morais getirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Morais ve ekibi ilk antrenmanına çıktı.

Bodrum FK’da Jose Morais dönemi başladı

Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu, deneyimli teknik direktör Portekizli Jose Morais’e emanet edildi. Bodrum FK, Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yeni teknik direktör Morais ve ekibi bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer alarak takımla çalışmalara başladı. Morais, 10 Şubat Pazartesi akşamı Bodrum’da oynanacak Göztepe maçında takımın başında yer alacak.

DÜNYA KULÜPLERİNDE GÖREV YAPTI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev aldı. Kariyerinde Jose Mourinho’nun yardımcısı olarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea’de görev alan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’de de teknik direktörlük yaptı. Morais, 2016 yılında Türkiye’de Antalyaspor’u çalıştırmıştı.

Son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan’da görev yapan Morais, bu süreçte takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti, İran Kupası'nı kazandı ve İran Pro Ligi’nde de üst sıralara oynadı.

Morais, teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 2 kez Güney Kore Lig 1 Kupası, Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazandı.

Anahtar Kelimeler:
bodrumspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sessizliğini bozdu! O sözlerine açıklık getirdi, dikkat çeken 'ihanet' vurgusu

Sessizliğini bozdu! O sözlerine açıklık getirdi, dikkat çeken 'ihanet' vurgusu

Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası! Sivasspor, kırmızı kart gören oyuncusunu oynattı

Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası! Sivasspor, kırmızı kart gören oyuncusunu oynattı

Trump'tan sonra Elon Musk mı gelecek? Sosyal medya bu kapağı konuşuyor

Trump'tan sonra Elon Musk mı gelecek? Sosyal medya bu kapağı konuşuyor

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Cengiz Ünder'in kariyeri tehlikeye girdi! 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya...

Cengiz Ünder'in kariyeri tehlikeye girdi! 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya...

Batshuayi ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Olay sözler: Onlara sorun!

Batshuayi ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Olay sözler: Onlara sorun!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.