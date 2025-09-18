SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: "Bizim her maçımız kazanmak içindir"

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Ankara Keçiörengücü gibi zorlu bir deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Eşer, milli araya kadar namağlup şekilde gitmek istediklerini de belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: "Bizim her maçımız kazanmak içindir"
Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Bodrum FK, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak maçta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Namağlup ünvanını koruyan yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer de müsabakaya dair yaptığı açıklamada, "Kupa bizim için iyi oldu çünkü ligde şans veremediğimiz oyuncularımıza süre verdik. Onları da kupada görmüş olduk. Tur atladığımız için mutluyuz. Çünkü Bodrumspor’un armasının olduğu her yerde hedef vardır. Bizim her maçımız kazanmak içindir. Keçiören zor bir deplasman. Çok tecrübeli bir takım, özellikle ön tarafı güçlü. Analizlerimizde geçen hafta Bandırma karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını gördük. Ligde istediğimiz gibi gidiyoruz. Önemli olan ligin sonunda hedeflediğimiz yerde olmak. Zorlu bir periyoda giriyoruz; kupa, lig ve hafta içi maçlarımız var. Milli araya kadar namağlup şekilde gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Takımın genç oyuncularından Mert Yılmaz ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Sezon başından beri gelmeyi düşünüyordum, sonunda oldu. İnşallah güzel bir sezon olur. Takım iyi gidiyor, moraller çok yüksek. İnşallah sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yenilince taraftarlar yeni stadyuma böyle zarar verdi!Yenilince taraftarlar yeni stadyuma böyle zarar verdi!
Bakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldüBakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldü
Anahtar Kelimeler:
Bodrum FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.