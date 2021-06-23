Bodrum kıyılarında müsilaj görüldüğü iddiası üzerine denizden numune alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyılarda müsilaj (deniz salyası) görüldüğü iddiaları üzerine belediye ekiplerince denizin farklı noktalarından numune alındı.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliği ve müsilaj sorununun ilçede de görüldüğü iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Yarımadanın farklı noktalarında, teknik personel kontrolünde suya giren dalgıçlar denizden numune aldı.
Koylara dalan ekibin, deniz dibi, orta kısım ve yüzeyden aldığı 18 litre su numunesi, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Laboratuvarına gönderildi.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, müsilaj sorununun Bodrum koylarında yaşanmaması için Güvercinlik, Gündoğan, Turgutreis, Torba, Yalıkavak arasında deniz tabanında incelemeler yapılacağını ve bu incelemelere ilişkin de diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı yapacaklarını kaydetti.
Aras, etkin denetim ve riski önleme faaliyeti içerisine girdiklerini bildirdi.
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