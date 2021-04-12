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Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga! Kurtlar Vadisi oyuncusu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

12.04.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yaşanan TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ’ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında Kurtlar Vadisi oyuncusu Üstündağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Rallisi'nde silahlı kavga! Kurtlar Vadisi oyuncusu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı

Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu Mustafa Üstündağ karıştığı kavgayla gündeme bomba gibi düştü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa töreninde silahlı kavga çıktı. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1’inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darp edilirken, Üstündağ’ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.’yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ’ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Üstündağ
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