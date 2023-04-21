Bodrum renkli Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor

Hint geleneklerine göre yapılan düğünlerde davetliler kendileri için hazırlanan etkinliklerle, yeşilin ve mavinin buluştuğu 5 yıldızlı otellerin sahilinde unutulmaz anlara şahitlik ediyor.

Yüksel bütçeyle gerçekleştirilen ve birçok ülkeden yüzlerce misafirin katıldığı düğünlerde ünlü sanatçılar sahne alıyor, yurt dışından gelen aşçılar yemekler hazırlıyor.

İlçede son olarak Dubai'de inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Kataria ve Vaswani ailelerinin kızları Anisha ve oğulları Shaan için bir otelde Hint düğünü organize edildi.

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı düğünde çiçek süslemeleri, podyum tasarımları ve halı kaplamalarının da olduğu 45 tır malzeme kullanıldı.

"2024'TE 100'ÜN ÜZERİNDE DÜĞÜN YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, AA muhabirine, organizasyon için 8 aydır çalıştıklarını söyledi.

Ekibindeki 20 kişinin sadece bu düğün için çalıştığını belirten Onat, "Planlaması oldukça uzun süren bir iş. Otelin içerisinde 9 ayrı alanda etkinlik yapılıyor. Hindistan, Dubai ve Avrupa'da ses getirecek bir düğünü yaptığımız için çok mutluyuz. Gelinin babası dünyanın en zengin 50 Hintlisi arasında yer alıyor." dedi.

Onat, düğüne Hindistan, ABD ve Avrupa'dan çoğu misafirin kendi özel jetleriyle geldiğini ve otele davetliler dışında müşteri kabul edilmediğini aktardı.

Kovid-19 salgınından sonra Hint düğünü organizasyonlarının çok hızlı ilerlediğini ve çok fazla talep almaya başladıklarını anlatan Onat, geçen yıl 40 kadar düğün yaptıklarını kaydetti.

Turizmin bu alanında daha iyi yerlere gelineceğine inandığını dile getiren Onat, "Bodrum'da bu yıl 20 düğün organize ettik. Türkiye'de 2023 için planladığımız 50 düğün var. 2024'te de 100'ün üzerinde düğün yapmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli altyapıları oluşturuyoruz. Hindistan'dan gelen misafirlerimize Türkiye, otel kalitesi ve misafirperverliğiyle çok uyuyor. Bodrum'daki düğünler oldukça iyi geçiyor. Misafirlerimizi burada memnun bir şekilde ağırlamak bizim için de büyük bir başarı." diye konuştu.

"DÜĞÜNDE 3 BİN KİŞİYLE HİZMET VERİLDİ"

Hint düğünleri organize eden Innaz Cummunique isimli şirketin yetkilisi Innayat Khubchandani de dünyanın birçok bölgesinde organizasyonlar yaptıklarını, Bodrum'u çok beğendiklerini ifade etti.

Bundan sonraki 10 düğünü de Bodrum'da planladığını belirten Khubchandani, "Bu insanlar kendilerini evlerinde gibi hissetmek istiyor. Bunu şu ana kadar başardık. Daha çok düğünü buraya nasıl getirebileceğimizin stratejik planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düğünün yapıldığı otelin pazarlama koordinatörü Gözde Bulut ise sezona muhteşem bir düğünle başladıklarına işaret ederek, "Yaklaşık 8-9 aylık ciddi bir hazırlık çalışması yapıldı. Düğünde yarısı bizim personelimiz olmak üzere toplamda 3 bine yakın kişiyle hizmet verildi. Hint düğünleri sezon boyunca devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

