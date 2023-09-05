Bodrum’a iki gemiyle 2 bin 613 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 513 yolcu ve 1029 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gidecek.

İlçeye gelen ikinci gemi ise Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azurra oldu. Bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan ilçeye gelen kruvaziyer, saat 22.30’da Rodos Limanı’na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere 100 yolcu ve 74 mürettebat bulunuyor.

