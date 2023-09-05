YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’a iki gemiyle 2 bin 613 yolcu geldi

Bodrum’a iki gemiyle 2 bin 613 yolcu geldi

05.09.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen iki ayrı kruvaziyer ile 2 bin 613 yolcu geldi.

Bodrum’a iki gemiyle 2 bin 613 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade sabah saatlerinde Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 513 yolcu ve 1029 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gidecek.

İlçeye gelen ikinci gemi ise Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azurra oldu. Bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan ilçeye gelen kruvaziyer, saat 22.30’da Rodos Limanı’na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere 100 yolcu ve 74 mürettebat bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
211 kişinin zehirlendiği ilçede Başkan Öztürk’ten açıklama: “İnceleme sürüyor”211 kişinin zehirlendiği ilçede Başkan Öztürk’ten açıklama: “İnceleme sürüyor”
Aydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildiAydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi
Meteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısıMeteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 5 Eylül Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:11
İkindi
16:47
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Salı

Yali eczanesi
Bodrum
Yasemin eczanesi
Bodrum
Yeniesen eczanesi
Datca
Akkor eczanesi
Mentese
Sener eczanesi
Ula
Özel eczanesi
Yatagan
Sever eczanesi
Kavaklidere
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.