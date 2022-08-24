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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 217 yolcu geldi

24.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 217 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 217 yolcu geldi

İtalya bayraklı "Costa Venezia" ve Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı iki yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 2 bin 217 yolcu getirdi.

Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan ve İzmir Limanı'ndan gelen 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı İtalyan, İspanyol ve Alman 1634 yolcu ve 1009 personel bulunuyor.

Heraklion Limanı'ndan gelen 224 metrelik Seven Seas Explorer'da ise ağırlıklı ABD'li ve İngiliz toplam 583 yolcu ile 307 personel yer alıyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen yolcular Bodrum turuna çıktı, tarihi alanları gezdi.

Gemilerden Costa Venezia'nın akşam saatlerinde Pire Limanı'na, Seven Seas Explorer'in ise Antalya Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 217 yolcu geldi

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