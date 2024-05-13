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  4. Bodrum'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

Bodrum'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

AA AA
13.05.2024 14:12
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Onur Dirican'ın (30) yaşamını yitirdiği Fuat T. ve Onur K'nin ise yaralandığı silahlı kavganın ardından soruşturma yürüten ve özel ekip kuran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin kullandığı aracı Yalıkavak Değirmenler mevkisinde terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen Y.D, C.K, B.B, A.B, Y.Y.A. ve Ö.B'yi Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne getirilen şüphelilere, çelik yelek giydirildiği dikkati çekti.

Öte yandan, yaralılardan Onur K'nin hastaneden taburcu edildiği, durumu ağır olan Fuat T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 11 Mayıs'ta işletmecilerin de aralarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıkmıştı. Silahın da kullanıldığı kavgada Onur Dirican yaşamını yitirmiş, Fuat T. ve Onur K. yaralanmıştı.

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