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Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
03.06.2024 08:25
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan sürat teknesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek yapılan takip sonucunda karada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Bodrum sahil güvenlik

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