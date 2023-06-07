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Bodrum'da "3. Dönem Garaova Gençlik ve Tarım Kampı" açıldı

07.06.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "3. Dönem Garaova Gençlik ve Tarım Kampı" açıldı.

Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisindeki Garaova Tarım Park'taki açılışta, Bodrum yerel düğünlerinin vazgeçilmezlerinden davul ve zurnalarla yöreye özgü halk oyunları sergilendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlar, müdürlük çalışanları ve kamp katılımcıları da ekibe eşlik etti.

2023 yılının sembolik olarak ilk kamp ateşinin yakılmasının ardından yörük çadırında katılımcılara Bodrum'a özgü yemekler ikram edildi.

Başkan Aras, burada yaptığı konuşmada, Bodrum'un çok daha güzel bir yer olması için çalıştıklarını söyledi.

Bölgenin yerel değerlerinin önemine işaret eden Aras, tarım bölgelerinin gelişimi ve sürdürülebilirlik için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 1500 civarında misafir ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Katılımcılardan Ege Üniversitesi öğrencisi Nisa Ortaç da kampı düzenleyenlere teşekkür etti.

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