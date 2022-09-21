Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
TCSG-313 tarafından durdurulan motor yatta yapılan aramada, 37 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Ekipler, düzensiz göçmenleri ve şüpheliyi Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.
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