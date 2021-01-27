Bodrum'da beton mikseri takip edilerek kaçak yapılaşma tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için beton mikserlerini takibe alan polis, kaçak inşaat tespit etti.

Valilikçe başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine beton mikserlerini takibe alma talimatı verildi.

Bu kapsamda bir beton mikserini takip eden polis ekibi, mikserin giriş yaptığı şantiyede denetim yaptı. Yapılan incelemede inşaatın kaçak olduğu tespit edildi.

İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verilirken, yetkililer hakkında da "imar kirliliğine neden olmak" suçundan işlem yapıldı.

