YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da beton mikseri takip edilerek kaçak yapılaşma tespit edildi

Bodrum'da beton mikseri takip edilerek kaçak yapılaşma tespit edildi

27.01.2021 21:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da beton mikseri takip edilerek kaçak yapılaşma tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için beton mikserlerini takibe alan polis, kaçak inşaat tespit etti.

Valilikçe başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekiplerine beton mikserlerini takibe alma talimatı verildi.

Bu kapsamda bir beton mikserini takip eden polis ekibi, mikserin giriş yaptığı şantiyede denetim yaptı. Yapılan incelemede inşaatın kaçak olduğu tespit edildi.

İnşaatın mühürlenmesi için belediyeye bilgi verilirken, yetkililer hakkında da "imar kirliliğine neden olmak" suçundan işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:24
İkindi
16:09
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

İdil Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Muğla'da 5 motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'da 5 motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

Yaylada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Ortaca’da fırtına seralara zarar verdi

Ortaca’da fırtına seralara zarar verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi’ne yetki belgesini verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi’ne yetki belgesini verdi

Milas’ta fırtına dev çatıyı kağıt gibi savurdu

Milas’ta fırtına dev çatıyı kağıt gibi savurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.