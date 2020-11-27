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Bodrum'da bulunan Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.11.2020 23:03 | Son Güncelleme

Bodrum'da bulunan Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Küdür Yarımadası'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'nda, nisan sonlarında Bodrum Belediyesince tahliye ve yıkım işlemleri başlatılan işletmelerin de bulunduğu alanda temizlik yapıldı.

Belediye ekiplerinin eşliğinde, "Misgibi1Bodrum" gönüllüleri ve şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte, sahipleri tarafından yıkılan son işletmeden toprak altında kalan su, elektrik ve telefon tesisatına ait parçalar da toplandı.

Tuğba Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkların etrafa saçılmasının üzücü olduğunu, çevrenin temiz tutulması gerektiğini söyledi.

Ekinci ile katılımcılar, Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp "Ne mutlu Türk'üm diyene." ve "İki devlet bir milletiz." diyerek etkinliği tamamladı.

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