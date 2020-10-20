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Bodrum'da butik otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 20.10.2020 00:33 | Son Güncelleme

Bodrum'da butik otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki butik otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiye ve polise haber verdi.

İhbar üzerine sevk edilen ekipler, otelin çatı katını saran alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de bölgede çevre güvenliğini sağlarken, otelde bulunanlar tahliye edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yangın, itfaiyenin yaptığı müdahalesi ile çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Görgü tanıklarından Dünyanın En Güzel Koyları Birliği Genel Sekreteri turizmci Galip Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kısa sürede binanın çatı kısmını sardığını, hareketli saatlerin yaşandığını ifade ederken, neyse ki yangının başka yerlere sıçramadan kontrol altına alındığını belirtti.

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