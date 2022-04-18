Bodrum'da çamurlu yağış nedeniyle oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çamurlu yağış sonrası araçlarını temizletmek isteyenler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

İlçede yağış, Afrika üzerinden gelen tozla birleşince araçların üstü çamurla kaplandı. Araçlarını yıkatmak isteyenler, yıkamacılarda ve akaryakıt istasyonlarının araç yıkama kısımlarındaki hareketliği artırdı.

Oto yıkamacı Enver Ezer, AA muhabirine, dün ve bugün çamurlu yağışın etkili olduğu söyledi.

Çamurlu yağış sonrası işlerinin arttığını ve yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Ezer, "Bu gece tekrar yağacak diyorlar. Biz de müşterilerimize 'Gece tekrar çamur yağacak" diye söylüyoruz ama yine de yıkatmak istiyorlar. Kirli kirli dolaşmak istemiyorlar. 'Yarın bir daha yıkatırız' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Oto yıkamacıda çalışan Yunus Emre Yüksel, çamurlu yağış sonrası araç yıkatmaya talebin arttığını dile getirdi.

Yeniden çamurlu yağış beklendiğini belirten Yüksel, "Müşterimizin çoğu da yeni yıkatmıştı. Araçlarını tekrar getiriyorlar." dedi.

Oto yıkamacılarda birkaç gün daha yoğunluk yaşanması beklenilen ilçede, bazı sürücüler araçlarını yıkatmak için sıra bekledi.

Aracını yıkatan Emre Çelikkan, aracındaki çamur tabakasını gördüğünde çok şaşırdığını anlattı.

Sıra bekleyen Ferdi Uzay, "Yoğunluk olduğu için bekliyoruz. Bir gün öncesinde temizlemiştik." diye konuştu.

