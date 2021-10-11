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Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

11.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'nde vericiler bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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