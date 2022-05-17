Bodrum'da çöpte bulunan kaplumbağa kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik işçilerince çöpte bulunan kaplumbağa doğaya bırakıldı.

Bodrum Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurudere Mahallesi'nde bir çöp konteyneri içerisinde kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler yaptıkları incelemede kaplumbağanın canlı olduğunu belirledi.

Çöplerin arasından alınan kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı.



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