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Bodrum'da depoya giren yılan itfaiye ekibince yakalandı

16.10.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da depoya giren yılan itfaiye ekibince yakalandı

Bodrum'da depoya giren yılan itfaiye ekibince yakalandı

Bodrum'da bir depoya giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bitez Mahallesi 2105 Sokak'taki bir evin depo kısmına boz yılanın girdiği ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla kurtardığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

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Muğla Bodrum yılan İtfaiye kurtarma

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