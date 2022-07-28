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Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu

28.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde “dur" ihtarına rağmen kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Bodrum açıklarında seyreden ve uyuşturucu ihbarı yapıldığı öne sürülen lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan yat, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanılarak durduruldu.

Yalıkavak Marina'ya getirilen lüks yatın ağır hasar aldığı görüldü. Olayla ilgili gözaltıların olduğu, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olayın yaşandığı bölgede su altında delil arama çalışması yapıldığı öğrenildi.

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