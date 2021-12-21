Bodrum'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısından zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ahmet Zeybek (54), çalışma yapmak için evinin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Zeybek, üçüncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi yaptığı sağlık kontrolünde, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeybek'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz