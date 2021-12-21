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Bodrum'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

21.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısından zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ahmet Zeybek (54), çalışma yapmak için evinin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Zeybek, üçüncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi yaptığı sağlık kontrolünde, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeybek'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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