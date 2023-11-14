Bodrum’da günlük 72 bin kişiye yetecek su bulundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri vatandaşların temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun yetersiz kalması nedeniyle daha önceden projeleri hazırlanmış ve acil durumlarda uygulamaya konulması planlanan çalışmaya başlamıştı.

ÇALIŞMALAR 17 GÜNDE TAMAMLANDI

17 gün önce başlanan ve Bodrum’a ek su sağlaması planlanan çalışmalar çerçevesinde bölgenin kısa vadede içme suyu sorunun çözümü için önemli bir adım atıldı. Çalışmalar çerçevesinde 2 bin 700 metre içme suyu hat imalatı, Bin 450 metre enerji nakil hattı, 5 ayrı noktada 265 metre derin kuyu sondajı, yüksek verimlilikte yeni nesil terfi merkezi, 100 m kapasiteli su deposu ve 5 kuyu binası montajı yapılarak günlük 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su bulundu. Bulunan bu su ile Datça, Köyceğiz ve Kavaklıdere’nin nüfusu kadar kişinin su ihtiyacı karşılanabilecek.

BÜYÜKŞEHİR MUSKİ’YE 110 MİLYON TL BÜTÇE AKTARDI

Bodrum’da yaşanan su sorunun çözümü adına önemli yatırımları hayata geçiren MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir maddi kaynak ihtiyacı duyulurken bu kaynak Muğla Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanıyor. Bodrum’da ek su sağlama çalışmalarının hayata geçirilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğüne 110 Milyon TL aktarılırken, bu paranın tamamen Bodrum’da ki su sorunun çözümü için harcanacağı ve ilk etapta kısa vadeli bir çözümle vatandaşlara kesintisiz su verilmesinin planlandığı öğrenildi.

