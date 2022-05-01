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Bodrum'da "hassas burunlar" da bayram tatili mesaisinde

01.05.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da "hassas burunlar" da bayram tatili mesaisinde

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için polis ve jandarma timleri denetimlerini artırırken dedektör köpekler ekiplere aramalarda yardımcı oluyor.

İlçede Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşabilecek yoğunluğa karşı trafik ve yol güvenliği için tedbir alan ekipler, belirli noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştiriyor.

Bayram tatili dolasıyla güvenlik güçlerinin ekip sayısının artırıldığı Bodrum'daki uygulamalarda eğitimli köpekler de yer alıyor.

Torba Mahallesi'ndeki uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayan ekipler, emniyet kemeri kullanılması ve trafikte cep telefonuyla konuşulmaması uyarısında bulundu. Araçların ve sürücülerin evrakı kontrol edilerek eğitimli köpeklerle uyuşturucu, patlayıcı madde arandı.

Bodrum'da bayram tatilinde farklı noktalardaki uygulamalarda da köpeklerin hazır bulundurulacağı bildirildi.

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