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Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü

17.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle kara yolu çöktü.

Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü

Torba-Türkbükü kara yolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Yaşanan patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta göçük meydana geldi, yol güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.

Çalışmanın gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

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