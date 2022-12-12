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Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenen tekne, bölgedeki işletmelere zarar verdi

12.12.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla sürüklenen katamaranda ve kıyıdaki bazı işletmelerde hasar oluştu.

Bodrum'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenen tekne, bölgedeki işletmelere zarar verdi

İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buluyor. Çarşı Mahallesi'nde yaz aylarında kulüp olarak hizmet veren tekne, rüzgarın etkisiyle kıyıda bağlı bulunduğu yerden koptu.

Bir süre sürüklenen tekne kıyıdaki işletmelerin bazı bölümlerine ve iskelelere zarar verdi. Teknenin de arka kısmında dalgaların etkisiyle hasar oluştu.

Tekneyi kurtarmaya çalışanlar olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı ve yardım için destek istedi.

Bölgeye gelen polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, inceleme yaptı. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan sahilde oturan bazı mahalle sakinleri, teknenin büyük bir gürültüyle kıyıya çarptığını belirtti.

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