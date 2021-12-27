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Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

27.12.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüşvet aldığı ileri sürülen vergi dairesi müdürünün de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Bodrum Vergi Dairesi'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, vergi dairesi müdürünün makam odasında ses ve görüntü takibi yapıldı.

Yapılan sesli ve fiziki takipler sonrası D.E'nin, A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 200 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler "rüşvet" suçu kapsamında gözaltına alındı.

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