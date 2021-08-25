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Bodrum'da sahil ve yol kenarlarında yapılan çevre temizliğinde 1 ton atık toplandı

25.08.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sahil ve yol kenarlarında yapılan çevre temizliğinde 1 ton atık toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince, sahil ve yol kenarlarında çevre temizliği yapıldı.

Doğaya atılan maske, içecek kutuları, plastik ve cam şişe gibi birçok atık, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı.

Ekipler, Turgutreis ve Gündoğan mahallelerinde sahil şeridi ile Gölköy Mahallesi Cennet Koy bölgesinde atık toplama çalışmaları yaptı. Her bölgede 4 saat süren temizlik çalışmasında 16 işçi görev aldı. Çalışmalarda 1 ton çöp toplandı.

Özellikle deniz kıyılarına bırakılan, araçlardan yollara atılan ve çevre kirliliğine neden olan 90 poşet atık, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı.

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