Bodrum'da "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konseri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen “Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri” kapsamında, solistler Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray, Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Merhum halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserlerinin seslendirildiği konser, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.

İzleyenlerin hüzünlendiği, zaman zaman da neşelendiği etkinlik beğeni topladı. İzleyiciler de bazı eserlerde sanatçılara eşlik etti.

Konser sonunda izleyenler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

