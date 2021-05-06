YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

06.05.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

1/

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 48 LJ 484 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındıMuğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:00
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:07
Yatsı
21:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.